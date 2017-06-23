Işın, cami açılışına katıldı

Ağrı merkez Cumhuriyet Mahallesinde Dede Murat camisinin açılış programına Resmi Gazetede Yayımlanan Kararname ile merkeze çekilen Ağrı Valisi Musa Işın, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Müftüsü İbrahim Gemici, Kamu Kurum Amirleri, dernek yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program camii dernek başkanı Kasım Bulan’ın açılış konuşması ile başladı. Daha sonra konuşan Vali Işın, yapılan camide binlerce kişinin ibadet edeceğini ve bu yatırımın ebedi bir yatırım olduğunu söyledi. 6 ay önce caminin temelinin atıldığını ve kısa bir sürede ibadete açıldığını anlatan Işın, bundan daha güzel bir hizmetin olamayacağını belirtti. Tayininin çıktığını ve maalesef yarın Ağrı’dan ayrılacağını hatırlatan Işın, “Ben 2 yıl 4 ay burada izzetimle ve şerefimle çalıştım. Nasıl geldiysem öyle gidiyorum, herkes bunu bilsin ki Musa Işın görevini layıkıyla yapmıştır. Buna bütün Ağrı halkı şahittir. Yatırımlardan terörle mücadeleye kadar, fakirlikten tutun yatırımlara, sosyal projeler, en son Belediye’yi devraldığımızda hazırladığımız projelere kadar gece gündüz demeden çalıştık. Ben burada göreve başladığımda teröristler berbere gelip tıraş oluyorlardı, insanları götürüp sözde mahkemelerde yargılıyorlardı, insanları dağa götürüp mal ve mülklerini ellerinden alıyorlardı. Bu kardeşiniz bunların hiç birine müsaade etmedi, bunları biliyorsunuz. Fazla uzatmaya gerek yok, görevimi ifa ettim, Allah’a şükür vicdanen rahatım. Ben Ağrı’da göreve başladığımda tek bir kaygım vardı, burada başladığım gibi lekesiz, pürüzsüz buradan ayrılmak, izzet ve şerefimle de bugün buradan ayrılıyorum” dedi.

Hükümete teşekkür eden ve Ağrı halkını kardeş olarak gördüğünü ifade eden Işın, “ Ben burada göreve başladığımdan beri daima kötülerle mücadele ettim. İşler, terör beni yormadı. Kötü insanlar beni yordu. Aşağı yukarı bir buçuk hatta 2 senedir mücadele ettik. Bu kötülerle mücadele benim mücadelem değildi, sizin mücadelenizdi. Sizin adınıza ben yaptım. Ben gerek Belediye’de gerek İl Özel İdaresi’nde beytül mala el sürdürtmedim. Haram yemediğim gibi kimseye de elimden geldiği kadarıyla haram yedirmemeye gayret gösterdim. Allah bize onu nasip etmesin. Bütün mücadelemiz sizin için oldu. Cenabı hak bu konuda bizi hepimizi muvaffak etsin” ifadelerini kullandı.

Ağrılılardan helallik isteyen Işın, “Ağrı’ya sahip çıkın, Ağrı’yı sahipsiz bırakmayız, burası 550 bin nüfuslu bir yerdir. Birkaç kişiye ve çapulcuya lütfen burayı teslim etmeyin. İnşallah güzel hizmetler gelecektir. Hükümetimiz son 15 yıldır güzel hizmetler yapıyor, ok ciddi hizmetler var. İnşallah çok güzel hizmetler olacaktır. Hükümetimiz 15 yıldır güzel hizmetler yapıyor, çok ciddi hizmetler var. Daha hizmetler gelecek gayret gösterilecek. İnşallah Ağrı yaşanılabilir bir şehir haline gelecek. Son 15 yıldır hakikaten hükümet çok ciddi destekler veriyor. Hükümetimizin çok büyük bir gayreti var. İnşallah bundan sonrada bunlar devam edecektir. Şu anda Ağrı’da devam eden yatırımların miktarı 3 milyar lira civarındadır. Bunların hepsine sahip çıkmanız lazım. Bunlar tamamen hükümetin, devletimizin ve milletimizin, kendi program ve proje dâhilinde yürütülmektedir. Hepiniz Allah’a emanet olun sağ olun var olun. Sizi Allah’a emanet ediyorum. Hakkınızı helal edin” şeklinde konuştu.

Program sonunda İl Müftüsü Gemici dua ettikten sonra getirilen tekbirlerle birlikte kor dileler kesildi. Ardından camide Cuma Namazı kılındı.