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26 Mayıs 2018 13:54

Jandarma Genel Komutanı Çetin, Ağrı’da

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ağrı Valisi Süleyman Elban’ı ziyaret etikten sonra vatandaşlarla bir araya geldi.

Jandarma Genel Komutanı Çetin, Ağrı’da

26 Mayıs 2018 13:54


Denetimlerde bulunmak üzere sabah saatlerinde Ağrı’ya gelen Orgeneral Çetin, valilikte Vali Süleyman Elban, 12. Mekanize Tugay Komutanı Ahmet Ömercikli tarafından karşılandı. Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra valilik makamına geçen Orgeneral Çetin, burada Vali Elban ile bir süre görüşerek fikir alışverişinde bulundu.


Orgeneral Çetin ve Vali Elban, ziyaretin ardından Cumhuriyet Caddesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Orgeneral Çetin ve Elban, vatandaşlarla fotoğraf çektirerek çay bahçesinde bir süre oturdu. Orgeneral Çetin, temaslarının ardından kentten ayrıldı.




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