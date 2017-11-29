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29 Kasım 2017 15:55

Kar altında terör operasyonu

Ağrı ile Tendürek Dağı kırsalı ve Sarıkamış’ta, JÖH ve komandoların kar altında nefes kesen terör operasyonu, havadan görüntülendi.

Kar altında terör operasyonu

29 Kasım 2017 15:55


Kış ayının kendini iyice hissettirdiği ve hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü Ağrı ve Kars’ta bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Ağrı ile Tendürek Dağı kırsalında teröristlerin inlerine girerek sığınaklarını imha eden güvenlik güçleri 1 metreyi bulan kar ve soğuk havaya da meydan okuyor.



Havadan görüntülendi


Ağrı ile Tendürek Dağı kırsalı ve Sarıkamış’ta düzenlenen operasyon ise havadan drone ile görüntülendi. Teröristleri dar alana hapseden Mehmetçik, Kandille olan bağlantılarını kesti. Teröristlerin telsiz konuşmalarında çok zorda kaldıkları ve kayıplarının çok olduğu, kafalarını sığınaklardan çıkaramadıkları, kış yapılanması yapamadıkları istihbarat raporlarına yansıdı.


Ağrı’da hafta içerisinde devam eden operasyonlarda da PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 26 şüpheli gözaltına alındı, 9 şüpheli ise aranıyor.


Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca ve tabancaya ait 9 adet fişek, 4 adet av tüfeği ve tüfeklere ait 105 adet fişek, uyuşturucu madde, terör örgütü propagandası içeren kitaplar, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflar, çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyal ele geçirildi.


Kars’ın Sarıkamış ilçesinde de 9’uncu Komando Tugay Komutanlığınca Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Arif Çakır-16 adı verilen operasyon icra edildi.




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