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29 Ağustos 2018 11:22

Kaymakam Sarı, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde köy yollarında genişletme ve BSK asfalt çalışmaları devam ediyor.

Kaymakam Sarı, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

29 Ağustos 2018 11:22


Şuana kadar ilçeye bağlı Pirebat köy yolunda 2.7 km, Yığıntaş Köy yolunda 1.75 km , Mollahüseyin köy yolunda 1.4 km sıcak asfalt yapılan ilçede sıcak asfalt çalışmalarına Türkeli köy yolunda devam ediliyor.Türkeli köyünde yapılan yol genişletme ve asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı ilçe özel idare müdürlüğü ve asfalt çalışmalarını yapan firma yetkililerinden bilgi aldı.


İlçe özel İdare müdürlüğünce yapılan çalışmalara dair yapılan açıklamada, "Eleşkirt Kaymakamlığı köylere hizmet götürme birliği tarafından 2018 yılı KÖY-DES programı dahilinde ihalesi yapılan Türkeli Köyü bütünlü sıcak karışım asfalt (BSK) yapım işinde , yol uzunluğu 5,8 km olup bu proje kapsamında 7 tanesi ana yolda 3 tanesi köy içi olmak üzere toplamda 10 adet menfez yapılmıştır.Ayrıca yapılan menfezler dışında köy içi geçişlere atılmak üzere 10 adet koriger boru kullanılmıştır.Yolumuzun standardı 15 cm plentmix (PMT) alt tabaka ,8 cm bütümlü sıcak karışım (BSK) olup , platform genişliği PMT için 6,5 metre , BSK için 6 metredir." denildi.




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