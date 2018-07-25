Kaymakam Sarı, Eleşkirtspor futbol okulunu ziyaret etti

Kaymakam Sarı Eleşkirt sentetik sahada Eleşkirt spor adıyla kurulan 7-13 yaş arası çocuklardan oluşan futbol okulunu ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti.

Eleşkirt’te çocuklara yönelik bu tür sosyal etkinliklerin olmasının önemine değinen Kaymakam Sarı Emeği geçenlere teşekkür ederek çocuklara sorular sorarak sohbete devam etti.

Eleşkirt kaymakamı Gülhani Ozan Sarı’nın Eleşkirt spor okuluna yaptığı süpriz ziyareti sonrası kulüp başkanı Necdet Yazar yaptığı açıklamada’’İlçe kaymakamımızın Eleşkirt spora ve Eleşkirt gençliğine göstermiş olduğu ilgi ,alaka ve destekler hepimizi çok mutlu ediyor.Spor okulunun kurulması konusunda da kendisine minnettarız.Gençlere her zaman sahip çıkıyor.Açtırdığı bilişim sınıflarının yanında sanat ,kültürel etkinlik ve spor gibi sosyal etkinliklerde her zaman gençlerin ve çocuklarımızın yanında yer alarak desteklerini esirgemeyip onların temiz ahlaklı bireyler olmaları için özel ilgi gösteriyor.Bu gün de yaşları 7-13 arası olan ve altmışın üzerinde öğrencinin eğitim gördüğü Eleşkirt ilçemizin tarihinde ilk defa kurulan Eleşkirt spor okulumuzu ziyaret etti.Çocuklarımızla bire bir ilgilendi.Kendilerine ilçemiz adına ,Eleşkirt spor ve Eleşkirt gençliği adına teşekkür ederiz.’’dedi.

Eleşkirt kaymakamı Gülhani Ozan Sarı’nın çocuklarla bir süre sohbet ettikten sonra hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından Eleşkirt spor okulu ziyareti sona erdi.