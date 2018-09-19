Kaymakam Sarı, İlköğretim Haftasında öğrencileri kabul etti

İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt, Eleşkirt Atatürk ilk okulundan müdür öğretmen ve öğrencileri makamında kabul eden Kaymakam Sarı ilk öğretim haftasının hayırlı olması temennisinde bulunarak öğrencilere gerek okul şartlarında gerek sosyal anlamda her zaman destek olacaklarını söyledi.Kaymakam Sarı'nın Öğrencilerle makamında bir süre sohbet etmesinin ardından çocuklara çeşitli hediyeler vermesi sonrasında ziyaret sona erdi.