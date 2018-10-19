Kaymakam Sarı Muhtarları kabul etti

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde program düzenlendi.

Program Eleşkirt Köy ve Mahalle muhtarları Dernek Başkanı Naci Sarı tarafından Atatürk anıtına çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile devam etti.

Muhtarlar dernek başkanı Naci Sarı tarafından günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma yapılması sonrası çelenk sunma töreni sona erdi.

Program sonrasında Muhtarlar dernek başkanı ve bazı muhtarlar Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı'yı ziyaret etti. Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette Kaymakam Sarı muhtarlarla tek tek tokalaştıktan sonra bütün muhtarların muhtarlar gününü kutladı.

Program Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı 'nın muhtarlarla toplu fotoğraf çekimi sonrası sona erdi.