Diğer
Kategoriler
15 Mayıs 2018 15:59

Kaymakam Sarı, muhtarlarla toplantı yaptı

Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda muhtarlarla bir araya geldi.

Kaymakam Sarı, muhtarlarla toplantı yaptı

15 Mayıs 2018 15:59


Toplantı öncesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü personeller Dr. Oğulcan Adak, hemşire Mehtap Pırasoğlu tarafından muhtarlara Kırım kongo kanamalı ateşi ve kene ısırmaları ile ilgili bilgilendirici broşürler dağıtılıp muhtarlara bilgilendirme yapıldı.


İlçe Sağlık müdürlüğü ekiplerince yapılan bilgilendirmeler sonrasında Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı Kurum müdürleri ile birlikte toplantı gerçekleştirdi.Basına kapalı gerçekleşen toplantı da Kaymakam Sarı muhtarların sorunlarını dinleyip taleplerini değerlendirdi.


Toplantıya İlçe Hakimi Burak Bayındır tarafından Muhtarlara seçimle ilgili bilgilendirme toplantısı yapmasıyla devam etti.


Toplantı sonrasında köylere hizmet götürme birliğine üye seçimi yapıldı. Seçim Sonrasında İl genel Meclisi Üyeleri ;Zeki Yıldız ve Naim Tekin Encümen Üye , Muhtarlardan Turan Sarı ve Güngör Gördük muhtar üye olarak seçildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AĞRI HABERLERİ
AĞRI HAVA DURUMU
20
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    23°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç