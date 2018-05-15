Kaymakam Sarı, muhtarlarla toplantı yaptı

Toplantı öncesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü personeller Dr. Oğulcan Adak, hemşire Mehtap Pırasoğlu tarafından muhtarlara Kırım kongo kanamalı ateşi ve kene ısırmaları ile ilgili bilgilendirici broşürler dağıtılıp muhtarlara bilgilendirme yapıldı.

İlçe Sağlık müdürlüğü ekiplerince yapılan bilgilendirmeler sonrasında Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı Kurum müdürleri ile birlikte toplantı gerçekleştirdi.Basına kapalı gerçekleşen toplantı da Kaymakam Sarı muhtarların sorunlarını dinleyip taleplerini değerlendirdi.

Toplantıya İlçe Hakimi Burak Bayındır tarafından Muhtarlara seçimle ilgili bilgilendirme toplantısı yapmasıyla devam etti.

Toplantı sonrasında köylere hizmet götürme birliğine üye seçimi yapıldı. Seçim Sonrasında İl genel Meclisi Üyeleri ;Zeki Yıldız ve Naim Tekin Encümen Üye , Muhtarlardan Turan Sarı ve Güngör Gördük muhtar üye olarak seçildi.