Gençlik Merkezi ile ilgili ilçe Spor müdüründen, Öğretmen evi ile ilgili ilçe Milli Eğitim Müdüründen bilgi alan Kaymakam Gülhani Ozan Sarı Eleşkirt’li harita mühendisi Yusuf Düğme’den tahsis edilen arsalarla ilgili bilgi aldı.

Eleşkirt Gençlik Merkezi ve Öğretmen Evinin yapılacağı arsalarda incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yapan Kaymakam Sarı, "Eleşkirt ilçemizde gençlerimiz için çok önemli bir çalışmamız oluyor. 3 dönüm arsa üzerinde içinde kütüphane, kafeterya, seminer ve konferans salonu, çok amaçlı spor salonu, 7 adet derslik, dans işliği, idari ofis, öğretmenler odası, bay ve bayan mescit, bilgisayar odası ve müzik odası olan Gençlik Merkezi yapılacak. İhalesi yapılan ve çalışmalara önümüzdeki aylarda başlanması planlanan Gençlik Merkezimiz sayesinde ilçemizde bulunan çocuklarımıza gençlerimize faydalı olabilecek çeşitli sportif etkinlikleri sağlayabileceğimiz bir alanımız oluyor. Devletimizin desteği ile Eleşkirtli gençlerimiz yapılacak olan bu Gençlik merkezimizde sosyal faaliyet alanlarını genişletip güzel başarı elde edeceklerine inanıyorum.Gençlik Merkezimizin yanında Aile Destek ve Sosyal Yaşam merkezimizde de çalışmalarımız devam ediyor. Açılışı önümüzdeki aylarda yapmayı planladığımız bu binamızda gençlerimize sosyal anlamda bir çok etkinlik ve yeteneklerini geliştirebilecekleri çeşitli faaliyetlerimizde olacak. Bunların yanında Eleşkirt ilçemizde 50 yataklı öğretmen evimizin de yapım çalışmalarına önümüzdeki günler de başlanılacak. Eleşkirt halkımıza en uygun ortamlarda bu iki hizmetinde sunulması adına bu tesislerimizin yapılacağı alanları inceledik. İnşallah en kısa sürede temel atma işlemleri ile yapım çalışmalarına başlanılacaktır" dedi.