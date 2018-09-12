Kaymakam Sarı'dan Eleşkirt spora malzeme desteği

2018-2019 Ağrı Amatör liginde oynayacak olan Eleşkirt Spor antrenmanını ziyaret eden Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı Futbolculara ,forma ,kranpon,eşofman ,futbol topu ve antrenman malzemelerinden oluşan malzeme desteğinde bulundu.

Eleşkirt sentetik sahada yapılan malzeme dağıtım programına Eleşkirt spor formasını giyerek gelen Eleşkirt Spor Onursal başkanlığını da yapan Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı malzeme dağıtımı öncesi futbolcularla sohbet etti.Kaymakam Sarı Yaptığı konuşmada ''Futbol belki heyecan isteyen ,adrenalin isteyen bir eğlence ama bizim böyle Eleşkirt spordan öyle çok fazla gol atsın ,gürültü patırtı yapsın beklentilerimiz yok.Bu takımı oluşturmaktaki amacımız yaş olarak sizlerden daha küçük olan kardeşlerinize örnek olmanızdır.Onların kötü alışkanlıklar ,kötü arkadaşlıklardan ,nahoş ortamlardan uzak durup ,sizinle beraber sizi örnek alarak spora meyletmesi ,burada bir takıma ait olduğunu hissetmesi ,kardeşlik hukuku içersinde size saygı duyması ,sizi örnek almaları bir de bütün ilçemiz genelindeki kardeşlerinize sizinle birlikte bir hayat alanı yaşatmaya çalışıyoruz.Eleşkirt sporun çok maç almasını bende isterim.Ama bunu kendimize dünya meselesi haline getirmeyeceğiz.Temel amacımız ilçemizdeki genç kardeşlerimize , özellikle öğrencilerimize örnek olarak ;,sigara ,uyuşturucu ,atari,bilgisayar bağımlılığı ,kötü arkadaş çevresi gibi onları yanlışa itecek davranışlardan uzak tutmaktır.Bu takımda ahlaklı bir duruş istiyoruz.Temel gayemiz bu.Eleşkirt Spor bir erdem bir ahlak kulübüdür.Bu amaç ve gayelerden uzak olan ,farklı düşüncelerde olanlar bu takımda yer almayacaktır.Bu amaç ve gayelerle Eleşkirt'i en güzel şekilde temsil edeceğinize olan inancımla sizlere yeni sezonda başarılar diliyorum.''dedi.

Kaymakam Sarı konuşmasının ardından Eleşkirt spor futbolcularına malzemelerini dağıtması sonrası toplu fotoğraf çekimi sonrası program sona erdi.

Eleşkirt spor kulübü başkanı Necdet Yazar ilçe kaymakamının ilçe gençliğine olan destek ve ilgisinin futbolcu ve yöneticileri moral ve motivasyon anlamında olumlu etkilediğini dile getirerek Eleşkirt spor kulübü adına kendilerine teşekkür ettiklerini söyledi.

Eleşkirt Sentetik sahada yapılan malzeme dağıtım programına Eleşkirt Kaymakamı Gülhani Ozan Sarı, Gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürü Sebahattin Güzel ,Eleşkirt Spor Kulübü yöneticileri ve futbolcular katıldı.