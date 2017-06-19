Kılıçdaroğlu ve CHP’liler spor yapıyor

Ağrı’da İHA’ya özel açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, CHP’lilerin mahkeme kararına saygı duymaları gerektiğini vurguladı. Başlatılan yürüyüşün hoş olmadığına değinen Kavakçı Kan, “Tabi mahkeme kararlarına saygılı olmak gerektiğini düşünüyorum. Hoşlanılmayabilir, beğenilmeyebilir, ama bu şekilde bir yürüyüşle bunu protesto edilmesi açıkçası pek anlaşılabilir bir şey değil. Gönül isterdi ki 15 Temmuz sonrası birlik beraberlik ruhu devam etsin ve biz Mecliste hep beraber mücadele edelim. Adalet için yürüyoruz deniliyor, aynı zamanda 20 Temmuz’dan bir bahis var, Olağanüstü Hal’in ilk ilan edildiği ve yine CHP tarafından dile getirilen maalesef kontrollü darbe gibi saçma sapan 249 şehidimizin manevi ruhlarını zedeleyen bir söylem söz konusudur. Gönül isterdi ki mahkeme kararlarını protesto etmek yerine şehitlerimiz ve ülkemiz için beraber el ele verip çalışalım. Ama tabi tercih onlarındır, spor yapmak önemlidir. Bu vesile ile spor yapmış oluyorlar, kendi bilecekleri iştir” dedi.

2023 ve 2071 hedeflerine yürüyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partinin başına geçmesi ile partinin daha da dinamik bir hale geldiğini ifade eden Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, “Sayın Cumhurbaşkanımız partisinden belki teknik olarak uzakta, ama gönül olarak asla uzak değildi. Şimdi partisi ile bir arada olmasının önündeki engeli de 16 Nisan’da kıymetli halkımızın lütfedip Referandumunda ‘Evet’ oyu vermeleri ile o engelin kalkması ile beraber artık partisinin başında yer alıyor. Bizim işimiz hizmet, AK Parti’yi diğer hareketlerden farklı kılan şey, halkın, milletin sesine kulak verip onların istedikleri hizmetleri arttırarak gece gündüz çalışarak devam etmektir. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti Genel Başkanı olarak partisi ile buluşması ile biz çok daha motive olduk. Gece gündüz çalışıyorduk, şimdi o tempoyu daha da arttırarak Türkiye’yi 2023-2071 hedeflerine taşımak için çalışacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

‘ Ağrı 15 Temmuzda dimdik duran bir şehrimiz’

Ağrı’ya ilk defa geldiğini ve özellikle insanlarına hayran kaldığını söyleyen Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan “Ağrı çok güzel tabi, bugün Kahramanmaraş Belediyemiz ile beraber geldik. AK Parti’nin Sivil Toplum Halkla İlişkiler Birimi’nin bir çalışması olan gönül köprüsü çalışması çerçevesinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Sayın Ahmet Arslan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olarak geldik. Dua ettik, orucumuzu açtık. Ağrı tabi çok kadim bir medeniyeti olan güzel bir şehrimizdir. Ağrı 15 Temmuz’da dimdik duran bir şehrimiz, teröre prim vermeyen ve terörle mücadelede devletimizin yanında olan bir şehrimizdir. Onun için burada Ağrılı kardeşlerimizle böylesi bir Ramazan gününde bir arada olmak beni çok mutlu etti. Vatandaşlarımıza Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın selamlarını ilettik, inşallah onların selamlarını da geri götüreceğiz” şeklinde konuştu.