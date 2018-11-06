Kışın hastalanmamak için kaplıcaya giriyorlar

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan iller başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinden turistler romatizma ve cilt hastalıklarına Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki kaplıcalarda şifa arıyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan kaplıcalarda yaklaşan kış mevsimi öncesi sonbahar yoğunluğu yaşanıyor. Halk arasında cilt hastalıkları, romatizma başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan 70 derece sıcaklıktaki kaplıcalar çevre iller başta olmak üzere zaman zaman yabancı turistleri de ağırlıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli kaplıcalarından olan Diyadin Kaplıcaları 4 mevsim ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor. İlçe turizmine büyük bir katkı sağlayan kaplıcaların Ağrılılar ve bölge halkı arasında birçok hastalığa iyi geldiğine inanılıyor. Uzaktan adeta bir kaplıca havzasını andıran kaplıcalar havaların soğuduğu bugünlerde de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Ağrılı olan ve kaplıcaya şifa aramaya gelen Servet Aladağ adlı vatandaş kaplıcaya Iğdır, Erzurum gibi bölge illeri başta olmak üzere İstanbul'dan da ziyaretçilerin geldiğini söyledi. Bazı kaplıcaların jeotermal suyunun tamamen doğal olduğunu dile getiren Aladağ, kaplıcaların daha modern bir yapıya dönüşmesi gerektiğini belirtti. Aladağ, "Biz 4 mevsim kaplıcalara giriyoruz. Romatizma, eklem ağrıları ve mantar gibi çok sayıda hastalığa iyi geliyor. Belki de daha fazla hastalığa iyi geliyor. Vatandaşların kaplıcalara gelmesi Diyadin'e de katkı sağlıyor. Burada tesis yapılsa daha güzel olur" dedi.

"Kaplıcaya gelip giren bir daha geliyor"

Kaplıcada çalışan Deniz Demirci, kaplıca sularının dünyanın en kaliteli sularından biri olduğunu ancak kayıtlarda yer almadığını ile sürdü. Kaplıca suyunun kaynağının Tendürek Dağı olduğunu ifade eden Demirci, "Kaplıca suyunun şifalı olduğunu anlatmaya gerek yok. Zaten Ağrı, Erzurum ve bölge illerde yaşayan vatandaşlar kaplıca suyunun hangi hastalıklara iyi geldiğini biliyor. Romatizma, bel fıtığı, kireçleme birçok hastalığa iyi geliyor. Gelip burayı görüp yaşaman lazım. Benim söylememle olmuyor. Su tamamen doğal ve kükürtlüdür. Buradan çıkan su direkt havuza gidiyor. Buraya gelip kaplıcaya girenler bir daha gitmek istemiyor. Kaplıcaya gelip giren bir daha geliyor. Bazıları gelip burada 3-4 ay kalıp kaplıcalara giriyor. Şifasını bulmayan biri buraya gelir mi?" şeklinde konuştu.

"5 yıldır sürekli gelip kaplıcalara giriyorum"

Ağrı merkezden kaplıcaya girmek için Diyadin'e geldiğini anlatan Ali Kurt, "Kaplıcalar oldukça iyi ve birçok hastalığa iyi geliyor. Romatizma ve iç hastalıkları başta olmak üzere her hastalığa iyi geliyor. 5 yıldır sürekli gelip kaplıcalara giriyorum. Bölge illerinde yaşayan insanlar zaten bu kaplıcaları biliyor. Biz batı illerinde yaşayan vatandaşların gelip kaplıcaları görmelerini istiyoruz. Buraya bir defa gelen her zaman da gelir" ifadelerini kullandı.