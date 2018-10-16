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Kodla Ağrı Projesi meyvelerini vermeye başladı

Kodla Ağrı projesi ile Ağrı ve ilçelerinde yeniden kurulan bilişim sınıflarındaki çocuklar kodlama öğreniyor.

Taşlıçay Selahaddin Eyyubi Ortaokulunda düzenlenen kodlama haftasına çocukların kodlarla ve programlarla yaptıkları aletler sergilendi.


Akıllı Çöp kutusu, dans eğitim seti, akıllı gitar, engelliler için akıllı baston gibi aletlerin sergilendiği programda katılımcılar heyecan dolu anlar yaşadı.


Programa, İlçe Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Jandarma Komutanı Nedim Onur Oğraş, İlçe Emniyet Amir V. Ayhan Topaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kaya, Selahaddin Eyyubi Okul Müdürü Mustafa Kral ve diğer okul müdürleri katıldı.


Öğretmen ve öğrencilerin ortaklaşarak yaptığı projeler inceleyen Kaymakam Özderin; "Kodla Ağrı Projesi ile İnşallah yeni bir nesil yetişecektir, Bilişim konusundaki dış ülkelere bağlılığımız en aza inecektir. Tüm öğrencilerimize Allah zihin açıklığı versin" dedi.

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