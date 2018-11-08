KOSGEB Müdürü Arvas: “5 bin kişiye girişimcilik sertifikası verdik”

Ağrı'da her yıl yüzlerce kişiye girişimcilik belgesi veren ve birçok projeye destek veren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri geliştirme Başkanlığı (KOSGEB) Ağrı İl Müdürlüğü 5 bin kişiye girişimcilik belgesi verdi.

Ağrı'da birçok projeye destek veren ve birçok kişinin kendi işinin patronu olmasını sağlayan KOSGEB İl Müdürlüğü çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşık olarak 2 yıldır KOSGEB İl Müdürlüğü görevini yürüten ve başarılı çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken Hüsamettin Arvas yaptığı açıklamada, Ağrı'da genel olarak girişimcilik ve genel meslek programları eğitimi verdiklerini söyledi. Girişimcilere sertifikalar vererek onların kendi işinin patronu olmasına yardımcı olduklarını dile getiren Arvas, “Şimdiye kadar 5 binin üzerinde girişimcilik sertifikası verdik. Bunlardan bazıları kendi işlerini kurdu bazıları da henüz kurmadı. Biz girişimcilik sertifikası vererek ülkemizde ve bölgemizde girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması için çaba sarf ediyoruz. Göreve geldiğimden bu yana destek miktarını olabildiğince arttırmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar KOSGEB olarak Ağrı'da 5 bin kişinin üzerinde girişimcilik sertifikası verdik ve 3 yıl boyunca bu işletmelerin kapanmamasını istiyoruz. Genel olarak 50 bin lira hibe 100 bin lirada faizsiz kredi desteğinde bulunuyoruz. Bu kredi ile makine, teçhizat ve yazılıma yöneliktir. İşletmenin kurum kararı ile onaylanmalı ardından işletme bunu kendi sermayesi ile alıp teminat mektubu yada kefalet mektubu getiriyor. Bizde ödemelerini yapıyoruz” dedi.

‘Doğubayazıt'ta yaklaşık 7 girişimcilik eğitim kursu açtık'

Nitelikli eleman desteğinde bulunduklarını vurgulayan Arvas, birçok kurum ile işbirliği içinde olduklarını ifade etti. Patnos'ta 5 girişimcilik kursu açtıklarına işaret eden Arvas, “KOSGEB olarak çeşitli kurum ve kuruluşlarla da iş birliği içerisinde destek programları gerçekleştiriyoruz. İşkur, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA). Kaymakamlıklarla, esnaf odası, ticaret odası ve bu gibi kurumlarla işbirliği yaparak kamu işlerini aksatmadan yürütmeye çalışıyoruz. Girişimcilik eğitimlerimizi bazen İşkur vasıtasıyla vermekteyiz. Bazen de Serhat Kalkına Ajansı ile vermekteyiz. Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde kaymakamlıkların bize desteği oldu. Buralarda girişimcilik kursları açtık. Doğubayazıt'ta yaklaşık 7 girişimcilik eğitim kursu açtık. Patnos'ta 5 girişimcilik kursu açtık. Bu iki ilçemiz Ağrı'nın en büyük ilçeleri olduğu için girişimcilik kursuna ihtiyaç duyulduğunu tespit ettik. Elimizden geldiğinde buralarda daha fazla girişimcilik kursu açmaya çalıştık. Ağrı merkezde de kurslara yoğun bir talep vardı bunları karşılayabilmek için eğitimler vermeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Girişimcilik dersini üniversite de her bölüme yaymak istediklerini vurgulayan Arvas, “Üniversitede ki bazı bölümleri girişimcilik eğitimine dahi ettik. Bunlardan bazıları İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde İşletme, İktisat ve Kamu yönetimi bilimleri, Eczacılık Fakültesi, BESYO, Ulaştırma Hizmetleri gibi bölümlerde girişimcilik dersi veriliyordu. Biz o derslerin girişimcilik eğitimi olarak sayılabilmesi için kaydettik. Dolayısıyla öğrencilerimiz üniversiteden mezun odlukları zaman sertifikalarını alarak mezun oluyorlar. Diploma ile birlikte birde sertifika alıyorlar. Biz girişimcilik dersini üniversite de her bölüme yaymak istiyoruz” diye konuştu.

‘Girişimcilik eğitim toplamda 32 saati geçmiyor'

Girişimcilikte teknoloji ürünleri yapacak kişilere 360 bin liraya kadar destek verdiklerini aktaran Arvas, “Dolayısıyla girişimcilikte özellikle teknoloji düzeyi yüksek alanlarda ki stardaplara 360 bin liraya kadar destek verilecek. İleri teknolojik ürünler yapacak olanlara belli dönemlerde 360 bin, orta yüksek teknolojide ise 360 bin, imalat sektöründe olup geleneksel sektörde ise 160 bin liraya kadar destek verilecek. Girişimcilik kursları daha önce 70 saatti. Bu program 4 güne yayıldı ve günde 8 saat ders işleniyor. Girişimcilik eğitim toplamda 32 saati geçmiyor. Sertifikasını aldığında ise istediği zaman işini açabilir. Aynı zamanda bu kursa herkes başvurabiliyor. KOSGEB destekleri hakkında farkındalık oluşturmak için biz girişimcilerimizden yada işletme kurmak isteyenlerden müdürlüğümüze uğramalarını bizden bilgi alabileceklerini belirtmek istiyoruz. KOSGEB internet sitesi de bu açıdan oldukça faydalıdır” değerlendirmesinde bulundu.