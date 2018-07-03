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03 Temmuz 2018 08:00

Küçük Leyla toprağa verildi

Ağrı’da Ramazan bayramının ilk günü ailesi ile birlikte bayram ziyareti için gittiği Bezirgan Köyü’nde kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir Ağrı’da toprağa verildi.

Küçük Leyla toprağa verildi

03 Temmuz 2018 08:00




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