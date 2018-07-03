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Ağrı
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Küçük Leyla Toprağa Verildi
03 Temmuz 2018 08:00
Küçük Leyla toprağa verildi
Ağrı’da Ramazan bayramının ilk günü ailesi ile birlikte bayram ziyareti için gittiği Bezirgan Köyü’nde kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir Ağrı’da toprağa verildi.
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03 Temmuz 2018 08:00
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