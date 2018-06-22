Kuşu kurtarmak isterken kolların kaybeden Ramazan’dan iyi haber

Talihsiz genç, güvercinlere baktı, ailesiyle hasret giderdi.

Ağrı Diyadin’de bir güvercini kurtarmak isterken yüksek gerilim hattına kapılan ve iki kolunu kaybeden çoban Ramazan Taşdemir, 9 ay sonra köyü Gülbuldu’ya döndü. Arkadaşlarıyla köyünü gezen Taşdemir, ölümden döndüğü yere gitmedi. Çok sevdiği güvercinlerle vakit geçiren Ramazan’a annesi Fatma Taşdemir kol kanat oldu. Ramazan Taşdemir, sağlık kontrolü için 9 Temmuz’da Ankara’ya Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine yeniden gidecek. Eğer o güne dek yaraları iyileşirse protez takılacak.

Ramazan Taşdemir, kollarına protez takılması için yeniden yardım talebinde bulunarak, "O gün kollarımı kaybetmeme neden olan güvercini kurtardığım için hiç pişman olmadım" dedi.

Ramazan, "Annemin ‘yavrum kolsuz kanatsız kaldı’ sözlerini daha sonra gazete ve televizyonlardan öğrendim. Çok etkilenmiştim. Hastanede kaldığımız süre hem benim için hem de ailem için çok zor oldu. Başta Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan olmak üzere bana tüm Türkiye sahip çıktı. Hastanede bana çok iyi baktılar. Ancak hiçbir yer insanın evi gibi olmaz. Evimizden ayrı kaldığım sürede en çok annemi özlemiştim. Köye geldiğimde ilk ona koştum. Annem benim kolum kanadım. Tek başıma yürüyorum. Eskiden tek başıma yürümekte zorlanıyordum. Annem beni tutuyor, bana kol kanat geriyor. Evde güvercinlerim var. Onlarla vakit geçirmeyi çok seviyorum" diye konuştu.

Ramazan’ın babası Mehmet Taşdemir de, "Ramazan, sağlık kontrolü için 9 Temmuz’da Ankara’ya Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine yeniden gidecek. Eğer o güne dek yaraları iyileşirse protez takılacak. Herkes bize yardımcı olmak için söz verdi. İnşallah Ramazan protezlerine kavuşacak" dedi.