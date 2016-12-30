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30 Aralık 2016 14:48

KYK’lı öğrenciler kayak tesisinde stres attı

KYK’lı öğrenciler kayak tesisinde stres attı

30 Aralık 2016 14:48

Ağrı Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrencileri Küpkıran Kayak Tesisinde ağırladı.
KYK’lı öğrenciler, Küpkıran Kayak Tesisinde antrenörler yönetiminde doyasıya kaydı. İki seansta gerçekleşen etkinlikten 100 öğrenci faydalandı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, “Kayak tesisimiz hafta içi ve hafta sonu sürekli açık. Şu anda kar yağışı var ve kış sezonunun kış turizmi için uzun vadeli olacağını düşünüyoruz. Tesisimiz Ağrılı vatandaşlarımızın ve diğer komşu illerimizin hizmetinde. Herkes istediği zaman gelip burada kayabilir. Kayak turizmine gerekli katkıyı sağlayabilirler. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz. Kayak tesisimizde bugünde Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilerimizi ağırlardık. Buradaki amacımız; hem öğrencilerin ders yoğunluğundan bir nebze uzaklaşarak stres atması, hem de mezun olduktan sonra Ağrı’ya ait güzel anılarla memleketlerine dönerek şehrimizin tanıtımına katkıda bulunmalarını sağlamaktır” dedi.



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