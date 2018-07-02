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02 Temmuz 2018 19:08

Leyla’dan 18 gün sonra acı haber geldi

Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın ilk günü ailesi ile birlikte bayram ziyareti için gittiği Bezirgan köyünde kaybolan ve 18 gündür aranan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in cansız bedenine ulaşıldı.

Leyla’dan 18 gün sonra acı haber geldi

02 Temmuz 2018 19:08

Köye 1 kilometre uzaklıktaki dere kenarında cesedi bulunan Leyla’nın öldüğünü öğrenen aile büyük bir üzüntü yaşadı.


Ağrı merkezde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çifti, çocukları ile birlikte akrabaları ile bayramlaşmak için Ağrı’ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bezirgan köyüne gitmişti. Köyde akrabaları ile bayramlaşan Leyla, evin önünde amcası ile oynadıktan sonra kaybolmuştu. Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından jandarma ve AFAD ekipleri 18 gündür bölgede arama faaliyetlerini sürdürüyordu. Köye 1 kilometre uzaklıktaki dere kenarında Leyla Aydemir’in cansız bedenine ulaşıldı.




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