Leyla’nın cesedi işte burada bulundu

18 gündür Bezirhane köyü çevresinde aranmadık yer bırakmayan ekipler bugün de çalışmalarını sürdürürken, bölgede tarlada çalışan bir vatandaş traktörüyle gittiği dere kenarında Leyla’nın cesedini gördü. Durumun arama kurtarma ekiplerine bildirilmesinin ardından bölgeye gelen ekipler, dere kenarındaki Leyla’nın cesedini dışarı çıkardılar. Olayın aileye haber verilmesinin ardından bölgeye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinden alınan minik Leyla’nın cesedi otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Öte yandan bölgenin daha önce arama kurtarma ekiplerince tarama yapılan bölgelerden olduğu ve minik Leyla’nın cesedinin sonradan bölgeye getirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu, soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.