Leyla’nın katil zanlısı Elazığ’a nakledildi

5 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı, güvenlik gerekçesiyle Elazığ’daki cezaevine nakledildi.

Leyla Aydemir’in kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeninin bulunmasının ardından, ’çocuğu kasten öldürme’ suçundan tutuklanan baba Nihat Aydemir’in amcasının oğlu Mehmet Aydemir, güvenlik gerekçesiyle Elazığ’a nakledildi.

Ağrı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun kapalı olması nedeniyle Ağrı Kapalı Cezaevi’nde tutulan katil zanlısı Aydemir, güvenlik gerekçesiyle Elazığ’daki cezaevine sevk edildi. Leyla ile ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.