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20 Temmuz 2018 12:26

Leyla’nın katil zanlısı tek kişilik hücreye konuldu

Ağrı’da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı cezaevinde güvenlik gerekçesiyle tek kişilik hücreye konuldu.

Leyla’nın katil zanlısı tek kişilik hücreye konuldu

20 Temmuz 2018 12:26


Bezirhane köyünde Ramazan Bayramı’nın birinci günü kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 gün sorgulanan 3 kişi ise serbest bırakıldı.


Ağrı’da cezaevine gönderilen zanlı M.A.’nın güvenlik gerekçesiyle tek kişilik hücreye konulduğu öğrenildi.


Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 2015 doğumlu Leyla Aydemir’in 15 Haziran’da Ağrı’nın Bezirhane köyünde kaybolması ve 18 gün sonra ölü bulunması olayıyla ilgili 14 Temmuz’da 4 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.


Gözaltındaki 3 şüphelinin mevcut delil durumları göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedilen açıklamada, "Bir şüpheli ise Ağrı Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden 18 Temmuz 2018 tarihinde kasten öldürme suçundan tutuklanmıştır. Olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle hassasiyetle sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.



Bezirhane köyünde sessizlik


Öte yandan olayın yaşandığı Bezirhane köyünde sessizlik hakim oldu. Zanlı M.A’nın tutuklanması hakkında gizlilik kararı olduğunu, aile fertlerine bile bilgi verilmediğini belirten yakınları daha netleşen, delile dayalı herhangi bir bulgunun olmadığını kaydetti.




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