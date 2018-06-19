Leyla’nın kaybolduğu köyde jandarma vatandaşların ifadesine başvurdu

Leyla’nın kaybolduğu köyde cami hoparlöründen anons yapılarak taziye evine toplatılan köy sakinlerinin jandarma tarafından ifadesine başvuruldu.

Ağrı’da ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 3,5 yaşındaki kız çocuğu Leyla Aydemir’i arama çalışmaları havadan ve karadan aralıksız sürüyor. Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir’in bulunması amacıyla köy ve çevresindeki arazi, kanal, dere ve foseptik çukurları üzerinde yoğunlaşan çalışmalar devam ediyor. Jandarma ve AFAD ekipleri ile güvenlik korucularının sürdürdüğü arama çalışmalarında, köydeki ahır, çatı, odunluk, tandır evleri ile su dolu çukurlar, su deposu, dere ve kanallar, Ağrı Belediyesine ait vidanjörle boşaltılıp kontrol edildi. AFAD ve jandarma ekipleri, güvenlik korucuları, bir taraftan da il merkezine doğru 25 kilometrelik yolda arama tarama çalışması yaptı.

Köyde yaşayanların ifadesine başvuruldu

Öte yandan Leyla’nın kaybolduğu Bezirhane köyünde jandarma ekipleri her hane halkının ifadesine başvurarak çapraz sorgulama yaptı. Vatandaşların ifadeleri tutanak altına alınıyor.