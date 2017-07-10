Mehmet Erat, ATSO adaylığını açıkladı

Mehmet erat, yeni bir sürecin başladığını bu sürecin memleketin ekonomisine, Ağrı’nın tüccarlarına ve iş adamlarına hayırlara vesile olması dileğiyle konuşmasına başladı. Ağrı için hizmet edebilecek kabiliyete sahip arkadaşları ve dostları ile herkesin elini taşın altına koyup ATSO ile ilgili çalışmaları sürdürmek için bir hazırlık aşamasında olduklarını belirtti. Yaptıklarının yapacaklarının garantisi olduğunu vurgulayan Erat, "Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kuruluna ve meclisine talip olduk. Ağrılı hemşehrilerimiz yakinen bu ekibi tanıyorlar. Biz beraber çalıştık Ağrı’ya güzel hizmetlerimiz oldu. Hiç kimseyi ötekileştirmedik. Hiç kimseyle bir hesabımız olmadı, gizli ajandamız olmadı, açık ve şeffaf olduk. Bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Memleketin gelişmesi benim oğlumu şuraya al, akrabalarımı şuraya al, memurlarımın yerini değiştir. Ben sana yakın olayımda başkası beni bağlamaz. Bu mantık bizim ekibimizin düşüncelerine aykırı olup arkadaşlarımızla da zaman zaman bir araya geldiğimizde bu görüşlerimizi paylaşıyoruz. Yaşça benden büyük olan ağabeylerime her zaman gidiyorum bu memleketin sorunlarını biz ne şekil aşabiliriz, kimlerle bu mutlu sonuca ulaşabiliriz mantığını yürütmek adına büyüklerimden, dostlarımdan ve Ağrılı iş adamlarımız ile görüşlerimizi paylaşıyoruz. Ve fikirlerine inancımızla birlik ve beraberlik içerisinde çözmeye çalışıyoruz” dedi.

’Organize Sanayi Bölgesi projesi Ağrı’nın kurtuluşu olacak’

Ağrı’nın ekonomik anlamda kurtuluşunun projelerle olacağını dile getiren Erat, “Organize Sanayi Bölgesi Dünya’da eşi ve benzeri olan Arjantin ve Brezilya ülkeleri arasında böyle bir proje uygulanmıştı. 50 kilometre kareye yapılacak bir Organize Sanayi serbest bölgesi İran ile Türkiye arasında bu Hakkâri, Van, Ağrı ve Iğdır illerini kapsıyordu. O zaman Ağrı’nın 5 Milletvekili ve o dönemin Belediye Başkanı ile bu proje üzerinde çok ciddi çalışmalar yaptık. Bu 50 Kilometre karede Organize Sanayi Serbest Bölgesi Ağrı’nın can damarı olacaktı. Ekonominin gerçek anlamda hizmet vereceği tek sektör olacaktı. Bu alanda oluşacak Organize Sanayi Serbest Bölgesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin araç ve gereçlerini ve mühimmatını ve Ortadoğu coğrafyasında Arap ülkeleri dâhil olmak üzere ciddi anlamda projeler uygulanacaktı. İlaç, araç firmaları bu memlekete yatırım yapacaklardı. Yaklaşık olarak 1 milyon insan burada istihdam edilecekti” ifadelerini kullandı.

1 milyon insanın istihdam edileceğine dikkat çeken Erat, “Hep sağlıktan ve eğitimden bahsediyoruz. Devletimiz veya hükümetimiz bu çalışanların sağlık güvencelerini teminat altına almak zorundadır. 50 Kilometre karelik bir alanda bir proje uygulanıyor. 100 metre kütük demir sizin bunu bir tıra ve ya bir kamyona yükleme şansınız olabilir mi, Olamaz? O halde ne yapmamız lazım? Ağrı’ya tren yolunun gelmesi gerekiyor. Bunun sizin ve ya benim ATSO’ nun Başkanı veya Meclis Başkanı ve yönetim kurulunun istemeksizin devlet kendisi bu projeyi uygulamak zorunda kalacaktır. O bölge güvenli bölge olacak, turizm canlanacaktı. Belki 2’nci bir Havaalanı yapılacaktı. Araştırma hastanesi ve oteller yapılacaktı. Bu proje sadece Ortadoğu coğrafyasını kapsamayacaktı. Burası dünya ticaret merkezi haline gelecekti. İşte bu memleketi ancak ve ancak böyle projeler ayağa kaldırır. Bu projeye ne oldu diye sorsanız, bu projeyi o dönemin Başbakanı şimdi ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda eski bakanlarımızdan Zafer Çağlayan ve Cevdet Yılmaz’ı görevlendirerek proje aşamasını bire bir takip ettirdi. O projenin başlangıcında Sayın Bakanımız Cevdet Yılmaz Kalkınma Bakanı olmadan önce 3-4 sefer Ağrı’ya geldi. Daha sonra İran Cumhurbaşkanı yardımcısı Ağrı’ya geldi. Sonuç olarak o dönemin Ağrı Valisi, Ali Yerlikaya ile birlikte bizim iyi çalıştığımız proje üzerinde arsa tahsisi bile yapıldı. Sizler geldiniz orada fotoğrafları bile çektiniz. Ben bu memleketin sadece ve sadece projelerle ekonomisin canlanacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Bu projenin ihale sürecinin başlatılacağına dikkat çeken Erat, arsa tahsisinin yapıldığını ve Türkiye ile İran arasında sürekli heyetlerin gidip geldiğini vurguladı. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısının Ağrı’da 3 gün misafir edildiğini anlatan Erat, “proje arsa tahsisi olmak üzere sonuçlandı. Biz oda başkanlığı seçimine gittik. Seçimin ardından biz ATSO’dan ayrıldıktan sonra Milletvekili olan arkadaşlarımızla da bu konuyu zaman zaman paylaştık. Geçmişte ilimizde görev yapan Valilerle de ben bu konuyu paylaştım. Bunun takipçisi oldum, çünkü bu proje memleketin kurtuluşuna vesile olacak bir projedir dedim. Zaman zaman biz gündeme getirmemize rağmen bu proje sonuçsuz kaldı. Allah nasip ederse biz orayı tekrar alırsak bu projenin tekrardan yapılması adına bütün hemşehrilerime söz veriyorum. Biz bu proje ile ilgili çalışmalarımızı ilimizin Valisi, Milletvekilimiz, Belediye Başkanımız ve İl Başkanımızla biz tekrardan girişimlerde bulunacağız. Projemizin kaldığı yerden devam etmesi adına Ankara’daki çalışmalarımıza kaldığı terden devam edeceğiz. İnşallah bu projeyi de başarıya ulaştıracağız” diye konuştu.

’Patnos’a şube açacağız’

Bir diğer sıkıntının ATSO olarak Patnos ilçesinde olduğunu aktaran Erat, “O yıllarda biz yine arkadaşlarımızla meclisteydik. Biz Patnos’ta bir şube açmak istedik. Arkadaşlarımızın görüşlerini alarak bunu kararlaştırıp orada bir şube açtık. İlçe halkının 5 liralık bir evrak için bir gününü yolda harcamasın ve masrafı olmasın hizmetini kendi ilçesinde alsın ve oda olarak ta hizmetimizi sürdürelim. Dalar ayrıldıktan sonra nasıl olduysa tuttular Patnos’taki şubeyi kapattılar. Peki, bu şubenin Ağrı Ticaret Odasına ne zararı vardı? Zararı yoktu. Bunun Patnos halkına ne karı vardı, ilçe halkı 5 liralık evrak için Ağrı’ya gelecek, gidecek ihaleye yetişecek işine gücüne bakacak. Biz dedik ki hemşehrilerimiz mağdur olmasınlar biz Patnos’taki şubemizi açalım Patnoslular ilçelerinde hizmet görsünler. Şube kapandı nasıl ve niye kapatıldığına ben anlam veremiyorum. Patnoslu hem şehrim niye Ağrı’ya gelsin ilçesinde işini görsün. Biz oda başkanlığımız süresince Ağrı’da o dönem Belediye Başkanı, Milletvekilleri ile bire bir çalışmalarımız vardı. Keşke o dönemin Belediye Başkanı burada olsaydı. Sebze halini yapılmasında bu kardeşinizin çok büyük emeği oldu. Ağrı’da sel felaketlerin olduğu dönemler sizin bu kardeşinizin çok büyük emekleri oldu, sizler şahitsiniz” diye konuştu.

Ağrı’nın en büyük sorunlarından birinin trafik ve esnafların bazı caddelerde iş yapamadığını kaydeden Erat, “Sebze pazarının, kömürcülerin, toptancıların, şehir dışına çıkması lazım. Biz bunlarla ilgili çalışmalarımızı arkadaşlarımızla beraber zaman zaman gündeme getireceğiz. Sonuç itibariyle biz bu projelerin takipçisi olacağız. Rabbim nasip ederse e ilimizin Valisi ve aynı zamanda Belediye Başkanı, Milletvekilimizle İl Başkanımızla bu memlekete hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Bunu hep beraber çözeceğiz, inşallah 10’uncu ve 11’inci ay arasında yapılacak seçim sürecini memleketimizin huzur ve güvenliğini sağlayabilecek ekonomisine katkı sağlayacak bir ekiple inşallah iş başına gelirsek geçmişte yapmış olduklarımızın şimdiki yapacaklarımızın garantisi olacak mantığı ile kollarımızı sıvayıp sadece Ağrı’da değil, Ankara’da İstanbul’da yerleşkemde sadece memleketimizin hem tanıtımı hem de ekonomisini canlandırmak adına hep beraber çalışacağız inşallah” değerlendirmesinde bulundu.