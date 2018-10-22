Meyve sebze fiyatına tepki gösterip sera yaptı

Doların yükselmesi ile birlikte meyve ve sebzelere yapılan fahiş zamlara tepki gösteren Ağrı'nın Hamur ilçesinde oturan Cenap Elem Bekiranli yıkılan Ağrı Belediyesi binasından geri dönüşüme götürülen demir ve plastik boruları alarak kendi imkanlarıyla köyünde sera inşa ederek meyve ve sebze yetiştirmeye başladı.

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Ceylanlı Köyü'nde ailesi ile birlikte ikamet eden Cenap Elem Bekiranlı adlı vatandaş, son zamanlarda yükselen meyve, sebze fiyatları ve dolara tepki göstermek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Fiyatların normal seviyesine inmesini bekleyen ancak umduğunu bulamayan Bekiranli, bir süre düşündükten sonra sera yapmaya karar verdi. Fikrini komşuları ile paylaşan Bekiranlı aldığı olumsuz yorumlara aldırış etmeden yıkılan Ağrı Belediyesi binasından geriye kalan eski demir ve plastik malzemeleri geri dönüşümden alarak köyündeki evine getirdi. Kaynak ustalığı da olan Bekiranlı kısa sürede işe koyuldu. İlk olarak demirleri birbirine kaynak yapan Bekiranlı, plastik boruları da kablolarla birbirine bağlayarak 15 gün süren sera çalışmasını tamamladı. Hiç para harcamadan köyde bir ilki gerçekleştiren Bekiranlı uzunluğu 15 genişliği 7 metre olan ve üstü naylonla kapalı sera yaptı. Oldukça modern bir görünüm sunan serada 4 mevsim boyunca meyve ve sebze yetiştirilmesi hedefleniyor.

‘Serayı ilk kurduğumda köylüler, ‘serayı nasıl ısıtacaksın' dediler'

Sebze ve meyve fiyatlarının oldukça yüksek olduğundan dolayı ekonomik olarak zorlandığını söyleyen Bekiranli, “Kendi çabalarımla neler yapabilirim, bir şeyleri nasıl üretebilirim diye kafamda plan ve proje çizdim. Belediye binasının yıkımı vardı, o esnada oradan geçtiğimde o an sera yapılırken hangi malzemeleri kullanabilirim diye düşündüm. Geri dönüşüme giden demir ve plastik borular vardı. Kaynakçılık ustam ve el becerim olduğundan dolayı ben bunları değerlendireyim dedim. Aklıma hemen sera geldi. İlk serayı kurduğumda köylüler, ‘serayı nasıl ısıtacaksın, kurulumu tek başına nasıl yapacaksın', ‘bu proje tutmaz, yapsan da rüzgar uçurur' bu baskılar benim fikrimi daha da açtı. Rüzgar ve dış etkenlere karşı nasıl önlem alacağımın hesaplarını yaptım. Traktörle geldim temelini yapıp yerini düzelttim. Ardından 2 arkadaşın desteğiyle serayı yaptım” dedi.

‘Toprak boş kalmasın diye soğan, fasulye, biber ve çilek ektim'

Evlerinin önünde bulunan arazinin boş olduğunu burada kurduğu sera ile başta Ağrı olmak üzere Türkiye ekonomisine de katkı sağlamak istediğin belirten Bekiranli, “İlk olarak seraya domates ve salatalık diye düşündüm. Daha sonra dedim toprak boş kalmasın diye soğan, fasulye, biber ve çilek ektim ve hepsi de filiz vermeye başladı. Esnafın kendi kendine zam yapması, ürünlerin fahiş fiyatla yükselmesi, bizim tembel olduğumuzu bana gösterdi. Tembelliğinizi yenip, hem ülke ekonomisine, aile ekonomisine hem de memleket ekonomisine katkıda bulunmak için böyle bir çalışma yaptım. Şu an ki seram biraz küçük. Topraklarımız çok büyük ve sulak olduğu için suya gerek yok. Isınma sistemi olarak da güneş paneli düşündüm. Oda çok maliyetli olduğu için onu almadım. Şimdilik serayı hayvan gübreleri ile ısıtıyorum. Eğer kışın havalar çok soğuk olursa sera içinde soba yakarım. Seram şimdilik çok büyük değil proje desteği veya yetkililerin vereceği destek ile serayı daha da büyütmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Bahçenin bir bölümüne vişne ağacı da eken Bekiranli, “Dışarıdan bazıları ‘Ağrı'da meyve ağacı yetişmez' diyenler oldu. Bende inadına vişne ağacı diktim. Bu sene çiçek verdi. Meyvesinden de yararlandık. Aşılama ve eğitimi hakkında bilgi aldıktan sonra daha fazla verim alacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.