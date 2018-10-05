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Milletvekili Çelebi: 29 Ekim'de Ankara'ya günlük iki sefer başlıyor

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ankara-Ağrı arası uçuşların 29 Ekim tarihi itibari ile günde 2 sefer olarak başlayacağını duyurdu.


Ağrı'dan yapılan uçak seferleri ile ilgili konuşan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ankara - Ağrı arası uçak sefer sayısının arttırılmasının önemli olduğunu söyledi. Çelebi “Bu uçuşların iki önemi var. Bunlardan birincisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibari ile uçuşların başlayacak olması. Bilindiği üzere eş zamanlı olarak Avrupa'nın en büyük havalimanı olacak olan üçüncü havalimanının açılışı ile birlikte gerçekleştirilecek olmasıdır. Bunun yanı sıra Ankara-Ağrı arası uçak seferleri günlük iki sefere çıkarılmıştır. Böylelikle özellikle iş sektörü ve turizm de önemli bir rahatlama olacaktır. Bu talebimizi değerlendiren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan'a ve Türk Hava Yolları yetkililerine teşekkür ediyorum ” İfadelerine yer verdi.


Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin 2 Ekim tarihinde Ankara iline davet ettiği 80 kişilik Ağrı'nın ileri gelenleri ve Sivil Toplum Örgütü temsilcilerinden oluşan heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş ve heyet tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ankara-Ağrı arası sefer sayısının arttırılması talebinde bulunulmuştu.

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