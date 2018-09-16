Milletvekili Çelebi gaz sızıntısı olan 100. Yıl Mahallesi'ni ziyaret etti

Yıl Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Tunay Pulça, Cezaevi Savcısı Serkan Eroğlu, İl Sağlık Müdürü Dr.Ali Bulut, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Latif Birgül, Ağrı M Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu Müdürü Adem Tatlıson, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Necati Oruk ve beraberindeki heyetle birlikte 100. Yıl Mahallesinde bulunan Ağrı Cezaevi yerleşkesinde ve zehirlenme vakasının bulunduğu alanlarda incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Ekrem Çelebi, “Geçtiğimiz günlerde 100.Yıl Mahallesinde bulunan bir evimizde, bir zehirlenme vakası meydana gelmişti. Bu kısmi zehirlenme vakasına yönelik İl Sağlık Müdürlüğümüzce yaralılarımıza gereken tetkikler yapılmış ve tedavileri tamamlandı. Bu vakanın olduğu yere gelerek, olay hakkında gerekli incelemelerin yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığımız, Cezaevi Savcılığımız, İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAD tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik alan incelemesinde bulunduk. Olay hakkında Afad, Cezaevi ve Sağlık Müdürlüğümüze ait raporlara göre Bakanlığımızla görüşerek, gereken çalışmaları yürüteceğiz. Önümüzdeki hafta inşallah bu olayı bir neticeye bağlamaya çalışacağız“ dedi

Ziyarette gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Çelebi, Ağrı'ya ataması yapılan 148 doktor için” Dün itibari ile 148 doktor atandı. Periyodik olarak her atamadan yüzün üzerinde doktor ataması yapılacak. Bunun yanı sıra özellikle anjiyo ünitesi ve iki ilçemizde Mr ile ilgili çalışmalar yürüteceğiz. İnşallah bunları önümüzde süreçte tamamladıktan sonra açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

Çelebi'nin ziyaret ettiği alanda, geçtiğimiz yıl Ağrı Kapalı Cezaevinde yaşanan gaz sızıntısı nedeniyle 51 kişi zehirlenmiş yaşanan olayın ardından Er İdris Güleç gazdan zehirlenerek Şehit olmuştu. Gaz sızıntısının önüne geçilemeyince Ağrı Kapalı cezaevi başka bir bölgeye tahliye edilmişti.

Cezaevi bölgesinde yapılan incelemelerde Metan gazı ve hidrojen sülfürün yoğunluğunu dikkat çekmişti