Minik çocukla yavru köpeğin müthiş kavgası

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde kendisiyle oynayan yavru köpekten korktuğu için ağlayarak kurtulmak isteyen çocuk, bir ara köpeği ısırıyor.

Doğubayazıt ilçesinde cep telefonuyla çekilen görüntülerde, yavru köpek çocukla bir süre oynadıktan sonra elini ısırıyor. Bunun üzerine korkup köpekten kurtulmak isteyen çocuğun verdiği mücadele ise saniye saniye kaydediliyor. Kurtulamayacağını anlayan çocuk, yavru köpeği başından ısırarak kendinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Bu anları cep telefonunun kamerasıyla kaydeden ve çocuğun ağlayarak kaçması karşısında gülen baba, daha sonra bu videoyu sosyal medyadan paylaştı.