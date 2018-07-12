Minik Leyla’nın elbiseleri tarlada bulundu

Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 15 Haziran tarihinde kaybolan minik Leyla’nın cansız bedeni arama kurtarma çalışmalarının 18’inci gününde köye 3 kilometre uzaklıkta dere kenarında bulunmuş yapılan otopsinin ardından toprağa verilmişti. 3 buçuk yaşındaki minik Leyla’ya ait elbiseler dün akşam saatlerinde tarlasını biçen bir vatandaş tarafından bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen jandarma, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak tarla içinde arama çalışması başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin de katıldığı çalışmada tarla didik didik arandı. Leyla’nın ayakkabısı, kıyafeti ve çorapları tarlanın ortasında bulundu. Ekipler Leyla’ya ait elbiseleri tutanak tutup teslim aldı.

"Leyla’nın elbiseleri cesedin bulunduğu alana 200 metre uzaklıkta bulundu"

Leyla’nın amcası Yusuf Aydemir "Leyla arama kurtarma çalışmalarının 18’inci günüde bulundu. Çalışmalar kapsamında jandarma, korucu ve AFAD ekipleri çok çalıştılar, bulamadılar. Defnedildikten bir hafta sonrada elbiseleri bulundu. Bizim bir akraba tarlayı biçerken Leyla’ya ait penyeyi buluyor. Diğer elbiseleri de jandarma tarlayı ararken külotlu çorabı bulundu. Olay yeri inceleme ekibi geldi. AFAD ve jandarmada geldi. Penyeyi buldular. Daha sonra köye doğru arama yapacaklardı bu sırada Leyla’ya ait diğer elbiseler tarla içerisinde bulundu. Drone bulamadı. Jandarma buldu. Leyla’nın elbiseleri cesedin bulunduğu alana 200 metre uzaklıkta bulundu" dedi.