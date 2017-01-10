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10 Ocak 2017 18:20

Muhtardan çocuğun köpeği ısırmasıyla ilgili değerlendirme

Muhtardan çocuğun köpeği ısırmasıyla ilgili değerlendirme

10 Ocak 2017 18:20

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde kendisiyle oynayan köpeği ısıran çocuğun görüntüsüne ilişkin mahalle muhtarı konuştu.
Kendisiyle oynadığı sırada ellerini ve bedeninin değişik yerlerini ısıran küçük köpeğe karşı mücadele veren çocuğun görüntüleri cep telefonuyla kayıt altına alınmıştı. Kurtulamayacağını anlayan küçük çocuk, köpeğin kafasını ısırarak kendisinden kurtulmaya çalıştı. Bu video haber olduktan sonra sosyal medyada tıklanma rekoru kırarken, konuyla ilgili İshakpaşa Mahallesi Muhtarı Şehmus Saydam konuştu. Saydam, “Daha önce hiç böyle görüntülerle karşılaşmadık. Daha doğrusu köpeğin çocuğu ısırdığını görmüştük, ama çocuğun köpeği ısırdığını ilk kez görüyoruz. Bende haberi bugün görüp videoyu izledim, hem çok ilginç hem de çok komik. Böyle bir olaya ilk kez memleketimizde rastlıyorum” dedi.



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