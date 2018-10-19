Muhtarlardan Başkan Arslan'a ziyaret

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Eleşkirt Muhtarlar Derneği Başkanı ve bazı muhtarlar AK Parti Eleşkirt İlçe Başkanı Aytekin Arslan'a ziyaret gerçekleştirdi.

Eleşkirt AK Parti ilçe başkanlığı makamında gerçekleşen ziyaret karşılıklı konuşma şeklinde devam etti.

Muhtarların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ak Parti Eleşkirt ilçe başkanı Aytekin Arslan Muhtarlara teşekkür etti. Muhtarların 19 Ekim muhtarlar gününü kutlayan başkan Arslan Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın muhtarlara verdiği öneme değinerek muhtarların halkla devlet ve siyaset arasındaki bir bağ olduğunu söyleyerek kendilerinin bulundukları köy yada mahallede taşıdıkları önemin farkında olduğunu dile getirdi.Bu güne kadar yanına gelen muhtarların dilek ve temennilerini her zaman dinlediğini söyleyen başkan Arslan her zaman muhtarların yapacakları güzel çalışmalara desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

Muhtarlar derneği başkanı Naci Sarı ve bazı muhtarlar tarafından yapılan ziyaret toplu fotoğraf çekimi sonrası sona erdi.