Namağlup şampiyon

Amatör liginde Şampiyon oldu.

Türkiye liglerindeki toplam 276 ekip arasında namağlup Gol yemeden Ağrı 1. Amatör liginde Şampiyon olan Patnos 1978 Spor takımı başkanı Çetin Tezcan, ''Şu an yaptığımız araştırmalar göre Türkiye Liglerinde namağlup gol yemeyen tek takım biziz. Biz bırakın yenilgiyi gol yememe mücadelesi veriyoruz. Bunun rekorunu kırmak istiyoruz. Yönetimimiz başta olmak üzere teknik heyete ve sporcularımıza inancımız sonsuz. Bunu başarabilecek güçteyiz" dedi.

Patnos 1978 Spor kulübü Antrenörü Oktay Belli, "Hedefimiz Patnos'u BAL (Bölgesel Amatör Lig) ligde temsil etmek şu an bu yolda emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Rakiplerimiz bize farklı hazırlanıyorlar, gol yemeyen bir takım olduğumuz için gelen rakiplerimiz farklı hazırlanıp geliyorlar, ama biz işimizi ciddi tutacağız. Her hafta aynı ciddiyetle maçlara hazırlanacağız. Takımda herkes hem beslenme, hem antrenman hem de dinlenmesine çok dikkat ediyor. Önümüzde Play Off maçlarımız var en iyi şekilde oynayarak BAL (Bölgesel Amatör Lig)'ine çıkmaya çalışacağız.Onun için de dikkatli olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu" dedi.

Patnos 1978 Spor kulübü Basın Sözcüsü Faruk Yavuz ise şunları söyledi. Yavuz, ''Biz yönetim olarak sene başında bu takımı kurarken çok düşündük acaba mali anlamda biz bu işi sonuna götürebilecek miyiz diye çoğu kez takımı kurmama noktasına geldik, fakat İlçe Kaymakamımız Ümit Altay ile konuyu görüştükten sonra her türlü yardımcı olacakları söyleyip bizleri cesaretlendirdiler. Bizde değerli büyüğümüz İlçe Kaymakamımız Ümit Altay'a şampiyonluk sözü verdik ve çok şükür Namağlup gol bile yemeden şampiyonluğumuzu ilan ettik, şimdi bundan sonra top ilçe halkımızda ve değerli büyüklerimizde" diye konuştu.