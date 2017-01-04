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04 Ocak 2017 13:46

Öğrencileri için kampanya başlattı

Öğrencileri için kampanya başlattı

04 Ocak 2017 13:46

Ağrı’nın Hamur ilçesinde sınıf öğretmeni olan Tansu Yıldız, ihtiyaç sahibi öğrencilerine yönelik sosyal paylaşım sitesi üzerinden yardım kampanyası başlattı.
Gültepe köyünde bulunan Yoğurtçu İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmeni Tansu Yıldız, ihtiyaç sahibi öğrencileri için sosyal medyada bir yardım kampanyası başlattı. Sosyal paylaşım sitesi üzerinden başlattığı kampanya çerçevesinde ismini vermek istemeyen bir bayan tarafından, ihtiyaç sahibi öğrencilere mont, bot, kazak, çorap ve kırtasiye malzemeleri gönderildi. Gönderilen yardımlar, Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül ve AK Parti Hamur İlçe Başkanı Übeyit Bağlan tarafından öğrencilere dağıtıldı.



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