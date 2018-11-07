İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Patnos 1978 Spor ligde namağlup yoluna devam ediyor

Ağrı Amatör ligde 3.

Hafta karşılaşmasında Patnos 1978 Spor ile Hamur Kümbet Spor karşı karşıya geldi. Hamur İlçe Stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Patnos 1978 Spor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Patnos 1978 Spor, ikinci yarıda da bulduğu 3 golle maçı 4-0 kazanarak namağlup liderliğini sürdürüp en yakın rakibine dört puan fark attı.


Maç sonunda Patnos 1978 Spor antrenörü Oktay Belli yaptığı değerlendirmede, ligde namağlup olduklarını gol bile yemeklerinin altını çizdi. Belli, "Biz sene başında yönetimimizle sezon yapılanmasını yaptığımız zaman hedefimiz ligde namağlup şampiyon olup Patnos ilçemizi BAL (Bölgesel Amatör Lig) de temsil etmekti çok şükür ki şu anda bu hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Takımızda moraller üst seviyede, yönetimimiz bize tam destek veriyor"diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.