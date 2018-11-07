Patnos 1978 Spor ligde namağlup yoluna devam ediyor

Hafta karşılaşmasında Patnos 1978 Spor ile Hamur Kümbet Spor karşı karşıya geldi. Hamur İlçe Stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Patnos 1978 Spor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıya da hızlı başlayan Patnos 1978 Spor, ikinci yarıda da bulduğu 3 golle maçı 4-0 kazanarak namağlup liderliğini sürdürüp en yakın rakibine dört puan fark attı.

Maç sonunda Patnos 1978 Spor antrenörü Oktay Belli yaptığı değerlendirmede, ligde namağlup olduklarını gol bile yemeklerinin altını çizdi. Belli, "Biz sene başında yönetimimizle sezon yapılanmasını yaptığımız zaman hedefimiz ligde namağlup şampiyon olup Patnos ilçemizi BAL (Bölgesel Amatör Lig) de temsil etmekti çok şükür ki şu anda bu hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Takımızda moraller üst seviyede, yönetimimiz bize tam destek veriyor"diye konuştu.