Patnos Belediyesi asfalt çalışmaları

Patnos Belediye Başkanı Cem Afşin Akbay, ”Patnos için çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor. Patnos genelinde çok yoğun bir yapılaşma var. Yol açım, alt yapı ve asfaltlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizi cazibe merkezi haline getirebilecek sosyal projelerimizin yanı sıra alt yapı çalışmalarımızı da devam ediyoruz. Ekiplerimiz, ilçe genelinde belirlenen programlar dahilinde cadde ve sokaklardaki asfaltlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Asfaltlarda oluşan hasarları kış ayları gelmeden onarıyoruz." dedi.