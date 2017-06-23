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23 Haziran 2017 12:13

Patnos Belediyesi asfalt çalışmaları

Patnos Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, Malazgirt Caddesi ile Ağrı-Van Caddesinde sıcak asfalt serimi gerçekleştirilerek Alpaslan Mahallesi, Atatürk ve 14 Nisan Mahallelerinde de asfalt bakım, onarım ve yama çalışması yapıldı.

Patnos Belediyesi asfalt çalışmaları

23 Haziran 2017 12:13


Patnos Belediye Başkanı Cem Afşin Akbay, ”Patnos için çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor. Patnos genelinde çok yoğun bir yapılaşma var. Yol açım, alt yapı ve asfaltlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizi cazibe merkezi haline getirebilecek sosyal projelerimizin yanı sıra alt yapı çalışmalarımızı da devam ediyoruz. Ekiplerimiz, ilçe genelinde belirlenen programlar dahilinde cadde ve sokaklardaki asfaltlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Asfaltlarda oluşan hasarları kış ayları gelmeden onarıyoruz." dedi.




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