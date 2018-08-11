Patnos Gazeteciler Cemiyeti’nden Emniyet Müdürü Akpınar’a plaket

Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz, "Devlet memurunun kaderidir. Biz de bu kadere ayak uydurmak zorundayız. Yaklaşık 3 senedir Patnos’umuzda göreve başlayan müdürümüzün bugün ayrılışına şahit oluyoruz.Çok ciddi ve en kritik bir dönemde Patnos’ta görev yaptı. Ciddi çalışmalar yaptı. Gerçekten Patnos’ta huzuru ve sükunu sağlamak için elinden gelen tüm gayreti sarf ederek, bütün ekibiyle beraber Patnos’umuza hizmet etti. Biz Patnos için vermiş olduğu hizmetlerinden dolayı kendisini tebrik ediyoruz ve kendisine de yeni görevinde başarılar diliyoruz" dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akpınar ise, "Söylediğiniz gibi sıkıntılı bir dönemde geldik. Sıkıntılı, stresli zamanlar geçirdik. Ama ben Patnos’u sevdim. Bence her şeyde olduğu gibi, sevince çok şey halloluyor. Elimizden geldiği kadar kadromuzla beraber sadece biz değil, hep birlikte bir şeyler yapmaya çalıştık. Vatandaşlarımızın ve sizlerin de desteği oldu. Patnos’ta ki basın mensupları, kamu görevi yapan bir teşkilat.İnşallah bizden sonraki süreçte de bu ikili ilişkilerin, iyi niyetli ilişkilerin devam edeceğini umuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz, Gazeteciler Cemiyeti olarak hazırlanın teşekkür plaketini İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akpınar’a takdim ederek, başarılarının devamını diledi.