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17 Haziran 2017 12:04

Patnos Kaymakamlığı 700 aileye gıda paketi dağıttı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde 100’ü Suriye uyruklu olmak üzere 700 yardıma muhtaç aileye Ramazan gıda paketi dağıtıldı.

Patnos Kaymakamlığı 700 aileye gıda paketi dağıttı

17 Haziran 2017 12:04


Patnos Kaymakamlığı Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerde ikamet eden 100’ü Suriye uyruklu olmak üzere 700 yardıma muhtaç aileye, içinde kırmızı et,beyaz et, ayçiçeği yağı, pirinç, hurma, makarna,yumurta,çay, salça, nohut, fasulye mercimek, çocuklar için çikolata ve daha bir çok gıda malzemesinden oluşan toplam 700 gıda paketi dağıtıldı.


Ramazan yardımları hakkında bilgi veren Patnos Kaymakamı Engin Yalçın, "Patnos Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı tarafından Ramazan ayı münasebeti ile ilçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerde ikamet eden 100’ü Suriye uyruklu olmak üzere toplam 700 yardıma muhtaç, hak sahibi aileye Ramazan gıda paketi dağıttık. Patnos Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı olarak amacımız fakir yardıma muhtaç ailelerimizin gıda ihtiyaçlarını karşılayarak hak sahibi ailelerimize ekonomik rahatlama sağlatmak. Ramazan ayını daha rahat ve huzurlu geçirmelerini sağlamaktır" diye konuştu.


Patnos Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hacer Özkılıç, İlçe Kaymakamı Engin Yalçın’ın talimatıyla çok ciddi bir çalışma yaptıklarını ve bu çalışma sonucunda tespiti yapılan ailelere gıda paketlerini bizzat kendilerinin teslim ettiğini söyledi.




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