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24 Haziran 2017 16:35

Patnos Ziraat Odası’ndan iftar yemeği

Patnos Ziraat Odası tarafından iftar yemeği düzenlendi.

Patnos Ziraat Odası’ndan iftar yemeği

24 Haziran 2017 16:35


Patnos Belediyesi düğün salonun’da verilen iftar yemeğine kurum müdürleri, şehit ve gazi aileleri, ilçe ve köy muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Patnos Ziraat Odası çalışanları ve çok sayıda çiftçi katıldı.


İftar yemeğinde misafirlerine kapıda karşılayan Patnos Ziraat Odası Başkanı Hakan Hakverdi, “Düzenlediğimiz bu iftar programlarıyla gayemiz birlik ve beraberliği sağlamak. Odalarımızı siyasetten uzak tutarak, çiftçilerimizin menfaatlerini ön planda tutmak. İlişkilerimizi, hangi parti, hangi siyasi iktidar olursa olsun eşit mesafede sürdürüp hep beraber odamız ve çiftçimiz menfaatine çok çalışmak ve çalıştırmak” dedi.




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