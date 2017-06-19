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19 Haziran 2017 11:22

Patnos’ta dar gelirli 200 aileye gıda paketi dağıtıldı

Seher Vakti Derneğince Patnos’ta dar gelirli 200 aileye içerisinde gıda malzemelerinin bulunduğu yardım paketi dağıtıldı.

Patnos’ta dar gelirli 200 aileye gıda paketi dağıtıldı

19 Haziran 2017 11:22


İlçe merkezi ve bağlı mahallelerde dar gelirli aileleri tespit ederek yardım paketi dağıttıklarını belirten Seher Vakti Derneği Başkanı Alparslan Özkaya, "200 aileye gıda paketi dağıtarak rahmet ayı Ramazan’ı yardımlaşma şölenine dönüştürmek için gayret gösteriyoruz. Gıda paketlerinde bize bu yıl destek olan Cebesoy ailesine yaptıkları hayır vesilesiyle şahsım ve yardıma muhtaç aileler adına teşekkür ederim. Ramazan Bayramı sonuna kadar İnşallah aile sayısını artıracağız. Bu konuda ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapmak isteyen hayırseverlerimizin bize ulaşmasını istiyoruz. Biz bir sivil toplum kuruluşu olarak gönüllü ailelerimizle beraber ihtiyaç sahibi ailelerimize yardım faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.




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