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09 Ağustos 2018 13:41

Patnos’ta dar gelirli ailelere yönelik kömür yardımı

Ağrı’nın Patnos Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından dar gelirli ailelere yönelik kömür yardımı devam ediyor.

Patnos’ta dar gelirli ailelere yönelik kömür yardımı

09 Ağustos 2018 13:41


Patnos SYDV Müdürü Hacer Özkılıç, 20 Temmuz 2018 itibariyle başlayan kömür dağıtımının ilçe merkezi ve bağlı mahallelere toplamda 18 bin ton olarak tahsis edildiğini on beş araçla hane başı 1 buçuk ton, ailede ikinci bir aile olması durumunda bir ton fazla ve engelli olması durumunda toplamda bir haneye 3 ton kömür verdiklerini söyledi.


Patnos Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 2018 yılı yardım kömürlerinin dağıtımına başlandı.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Kaymakamı Ümit Altay, yardım kömürü dağıtımları kapsamında bu yıl 9 bini köy, 9 bini ise merkezde ikamet eden vatandaşlarımıza toplamda 18 bin ton kömür yardımı yapılacağını söyledi. Yardım kömürlerinin SYDV koordinesinde tamamen ücretsiz bir şekilde evlere kadar ulaştırıldığını ifade eden Kaymakam Ümit Altay, “SYDV tarafından titizlikle yürütülen incelemeler sonucunda ilçemiz genelindeki ihtiyaç sahipleri belirlenerek, bu ailelerimize yönelik yardım kömürü dağıtımlarımız başladı. Dağıtımlar kapsamında her haneye bir buçuk ton kömür yardımı yapılıyor. Kömür yardımı, yüklenici firma tarafından kiralanan araçlarla muhtaç vatandaşlarımızın evlerine kadar götürülüp kendilerine teslim ediliyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve kömür yardımlarının zamanında ihtiyaç sahiplerine ulaşması adına SYDV personellerimiz tarafından çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Böylelikle kış ayları öncesi tüm ihtiyaç sahiplerine kışlık yakacak kömürler ulaştırılmış olacak" dedi.




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