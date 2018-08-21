Patnos’ta işyeri hırsızları tutuklandı.

Ağrı’nın Patnos ilçesinde Selahattin Eyyübi Mahallesinde gece meydana gelen "Marketten Sigara ve Para Çalınması" olayında; hırsızlığı gerçekleştiren Ç.Y. ve Y.Ş. isimli şahıslar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

İşyerinden yaklaşık 3 bin liralık sigara ve 3 bin lira para çalan hırsızlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan titiz bir çalışma sonucu yakalandı.

İş yeri hırsızları Ç.Y. ve Y.Ş. çıkarıldıkları Cumhuriyet Savcılığınca tutuklanarak Patnos L tipi cezaevine gönderildi.