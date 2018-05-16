Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 12:07

Patnos’ta Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışması

Ağrı’nın Patnos ilçesinde Kur’an-ı Kerim’i yüzünden Güzel Okuma yarışması düzenlendi.

Patnos’ta Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışması

16 Mayıs 2018 12:07


Şehit Ömer Halis Demir Konferans salonunda liseler arası Kur’an-ı Kerim’i yüzünden Güzel Okuma yarışması yapıldı. Dernek Başkanı İsmail Balat, Kur’an-a karşı görevlerinin Kur’an-ı Kerimi okumak, anlamak ve yaşamak olduğunu söyledi.


Yarışmada; Patnos Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Keymez birinci, İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Cihan Demir ikinci, Patnos Süphandağı Anadolu Lisesi öğrencisi Caner Altaş ise üçüncü oldu.


Program dereceye giren öğrencilere verilen ödülle son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AĞRI HABERLERİ
AĞRI HAVA DURUMU
20
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    23°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç