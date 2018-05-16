Şehit Ömer Halis Demir Konferans salonunda liseler arası Kur’an-ı Kerim’i yüzünden Güzel Okuma yarışması yapıldı. Dernek Başkanı İsmail Balat, Kur’an-a karşı görevlerinin Kur’an-ı Kerimi okumak, anlamak ve yaşamak olduğunu söyledi.
Yarışmada; Patnos Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Keymez birinci, İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Cihan Demir ikinci, Patnos Süphandağı Anadolu Lisesi öğrencisi Caner Altaş ise üçüncü oldu.
Program dereceye giren öğrencilere verilen ödülle son buldu.