Patnos'ta “Öğretmen Candır Voleybol Turnuvası” başladı

“Öğretmen Candır” sloganı ile yapılan turnuvaya 20 takım katıldı. Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilcisi Fikret Ayaz öğretmenin toplumdaki ve eğitimdeki önemine dikkat çekmek, son zamanlarda öğretmene, eğitim camiasına yönelik yaşanan şiddet olaylarını kınamak, bu konudaki toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla öğretmenin sıkça anıldığı/anılacağı bir ayda “Öğretmen Candır” sloganı ile voleybol turnuvasını tertip ettiklerini belirtti.

Ayaz, Eğitim-Bir-Sen olarak öğretmenlerimizin birlikteliğine katkı sağlayan sportif ve kültürel organizasyonları sürdüreceğiz diyerek, turnuvaya destek veren ve katılan eğitim camiasına, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Talat Toy, yaptığı konuşmada geçen yıl futbol turnuvasında yaşanan güzelliklerin dostluk ve kardeşliğin bu turnuva ile daha çok pekişeceğini, turnuvaya katılan ve emek veren herkesi tebrik ettiğini belirtti.