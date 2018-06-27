Patnos’ta seçim sonrası taşkınlık yapan 14 kişi adliyeye sevk edildi

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde HDP Ağrı’dan 3 milletvekili çıkarırken, AK Parti ise 1 milletvekili çıkardı. Oy sayımının yapıldığı sırada Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) barajı geçtiğini öğrenen partililer seçim koordinasyon merkezi önünde kutlama yaptı. Kutlamalar esnasında havai fişek patlatma, mala zarar verme, 2911 sayılı kanuna muhalefet, terör örgütü propagandası yapmak, polise mukavemet, direnme yapan şahıslara polis müdahale etmiş ve 14 kişi gözaltına alınmıştı. Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğünde yaklaşık üç gün süren sorgularının ardından şahıslar, bugün adliyeye sevk edildi.