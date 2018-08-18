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18 Ağustos 2018 17:15

Patnos’ta şehit aileleri ziyaret edildi

Patnos Sosyal Hizmetler Merkezi müdürlüğü yöneticileri tarafından şehit aileleri ziyaret edildi.

Patnos’ta şehit aileleri ziyaret edildi

18 Ağustos 2018 17:15


Patnos Sosyal Hizmetler Merkezi müdürlüğü tarafından organize edilen ve yaklaşan kurban bayram öncesi şehit ailelerin evi ziyaret programı tertip edildi. İlk olarak Şehit Astsubay Emrah Çelebi daha sonra Şehit Polis Taha Yasin Biçer’in aileleri ziyaret edildi.


Kent merkezindeki Şehit evleri ziyaret programına Patnos Kaymakamı Ümit Altay ,Garnizon Komutanı Özgür Öztürk,İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Talat Toy, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hamit Işık,Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz,Ak Parti Patnos Kadın Kolları Başkanı Nuran Işık, Kızılay Patnos Şubesi Başkanı M.Nasır Açık ve Basın Mensupları katıldı.


Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hamit Işık ise “Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu anlarda acısına ortak olarak bizleri birbirimize kenetleyen zincirin ayrılmaz halkası olduğunu ve vatanı uğruna gözünü kırpmadan canını veren tüm şehit ve gazilerimizin buruk geçen Kurban bayramını en içten dileklerimizle kutlar her zaman yanlarında olmaktan gurur duyduğumuzu belirtmek isterim” ifadelerine yer verdi.


Ziyaret kapsamında konuşan Kaymakam Ümit Altay, “Vatanını, milletini ve bayrağını korumak için canlarını veren, peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebeye erişen şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetler ailelerimizdir’’dedi.Devlet olarak her zaman şehit yakınlarının yanlarında olduklarını ve şehidimizin ailesinin ne tür sıkıntıları olursa olsun onlar için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurgulayan Kaymakam Altay,’’bu vesileyle şimdiden tüm İslam aleminin Kurban Bayramını şimdiden kutluyorum’’ dedi.


Ziyaret esnasında Sosyal Hizmetler Merkezi müdürlüğü tarafından şehit ailelerine çeşitli hediyeler verildi. Şehit aileleri ise yapılan bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını dile getirdi.




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