Patnos'ta Şeker Pancarı hasadı başladı.

Patnos Ziraat Odası Başkanı Hakan Hakverdi, yaptığı açıklamada geçen hafta itibariyle şeker pancarı hasadını başladığını söyledi.

Üretim sahasında bir açıklama yapan Hakverdi, yaklaşık 50 bin ton pancarın Ağrı Şeker Fabrikası'na teslim edeceklerini belirtti. Yaklaşık 10 bin dönüm arazinin ekili olduğunu ve bu ekili alanların geçen haftadan itibaren hasada başladıklarını belirten Hakverdi şöyle konuştu: "Şeker pancarı bir çok sanayinin gelişmesine öncülük etmekte, gübre eve ilaç sanayinin gelişmesine katkıda bulunmakta ve hayvan yemi olarak da hayvancılığa destek olmaktadır. Önemli bir istihdam oluşturmaktadır. Bütün ülkelerin en önemli hedefleri tarımda kendi kendine yeterlilik gücüne ulaşmak ve ulaşılan bu gücün muhafazasını temin etmektir. Günümüzde insanların yeterli, dengeli, sağlıklı ve ekonomik beslenmelerini sağlamak yanında doğal dengenin korunması da çok önemlidir. Ülkemizde tarımın görevi ülke nüfusunu doyurmak, çalışanlarına iş temin etmek, ürün fazlasını ihraç ederek ülkenin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Memleketimiz tarımsal alanda kendi kendine yeter birkaç şanslı ülkelerden birisidir. Topraklarımız bereketli, verimli, tarımsal iklimimiz müsait, çiftçilerimiz çalışkan ve özverilidir. Bugün çiftçilerimizin hasadıdır. Hasat bizim kültürümüzde nimet demektir. Tüm çiftçilerimize hayırlı ve bol kazançlı bir kampanaya diliyorum.”