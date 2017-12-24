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24 Aralık 2017 16:23

Patnos’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Ağrı’nın Patnos ilçesinde tek taraflı trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Patnos’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

24 Aralık 2017 16:23


Patnos ilçesi Yalçınkaya köyü civarındaki trafik kazasında 34 YA 4983 plakalı araç sürücüsü Aykut Turlu (27), olay yerinde araç içerisinde sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. Yanında bulunan Adem Turlu (16) ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Olayda hayatını kaybeden Aykut Turlu’nun Patnos’a bağlı Güvercinli köyünde ücretli öğretmen olarak görev yaptığı öğrenildi.


Araçta sıkışarak hayatını kaybeden Aykut Turlu’nun cesedi Patnos Belediyesi itfaiye müdürlüğü tarafından aracın içerisinden çıkarılarak Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.




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