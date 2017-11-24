"Patnos’ta Uyuşturucuya Hayır" konferansı

Patnos Şehit Ömer Halis Demir Kültür Merkezinde yapılan konferansta konuşan, Osmanlı Ocakları 1453 Patnos Şubesi Başkanı İsmail Balat, birlik ve beraberliğin sağlanması, herkesin üzerine düşen görevi yapması sonucu uyuşturucuyu çocuklarımızdan uzaklaştırılabileceğini söyledi. Balat, konuşmasında "Ne yazık ki son günlerde okullarımızda uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklar can almaya genç hayatları söndürmeye başlamıştır. Geleceğin nesillerini yetiştirmek için emek veren eğitimcilerin ve evlatlarını her şeye rağmen gözünden sakınarak yetiştiren ailelerin daha çok ilgilenmesiyle biz anne babalar daha çok dayanışma içerisinde olmamız Patnos halkının yardımı sayesinde bu zehirli alışkanlığın kullanılmasını ve satılmasını engelleyebiliriz. Bu konuda herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesini ve üzücü olayların yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi.

Verilen seminer Patnos ilçe Emniyet müdürlüğünde görevli Polis memuru Fatih Şen’in "Uyuşturucu ile ilgili bilgilendirme" konulu sunumu ve slayt gösterimiyle son buldu.

Seminere, Ak Parti Patnos İlçe Başkanı Tekin Dinç, İlçe Müftüsü Lütfü Kocatürk, Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz , Patnos Esnaf Odası Başkanı Süleyman Laçin, Patnos Ziraat Odası Başkanı Hakan Hakverdi, Patnos Şoförler Odası Başkanı Ercan Haliloğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.