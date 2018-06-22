Patnos’un ilk ve tek spor okulu olan Barcelona Spor okulunun açılışı gerçekleştirildi

Patnos Gençlik Spor müdürlüğünde düzenlenen açılış törenine; Patnos Kaymakamı Ümit Altay Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz, Köy muhtarları Barcelona spor okulunun Başkanı Çetin Tezcan ve ilçe sakinleri katıldı.

Açılışta konuşma yapan Patnos Kaymakamı Ümit Altay, “Bugün burada toplanmamızın amacı Patnos’lu vatandaşlarımızın açtığı bir spor okulu ile ilgili biz kaymakamlık olarak ne yardımda bulunabiliriz, ne yapabiliriz, eksiklikler nelerdir onun için buradayız. Felsefemiz gençlerimizi spora yöneltmek, sokaklardan kurtarmaktır" dedi.

Kaymakam Ümit Altay’ın konuşmasından sonra söz alan Barcelona spor okulu başkanı Çetin Tezcan, "Bu okulu açmamızdaki amaç, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve ilçemizin tanıtımında büyük rol oynamak . Bu okula destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.