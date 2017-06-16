Protez kolla yıllar sonra gelen mutluluk

Ağrı merkez Sıtkiye Mahallesi’nde ailesiyle birlikte oturan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü öğrencisi 23 yaşındaki Asya Aksoy, küçük yaşta kolunu kaydetmesine rağmen yaşama azmini hep korudu. Tek koluna rağmen eğitimine devam eden ve üniversite sınavlarını kazanan Asya Aksoy, yıllarca kendisine uzanacak yardım elini bekledi. Üniversite hocasının tavsiyesi ile Ağrı Engelliler Derneğine giden Asya burada yıllarca hayalini kurduğu protez koluna kavuştu.

Yıllardır tek kolla yaşamanın çok zor olduğunu ancak sonradan bu duruma alıştığını söyleyen Asya Aksoy, azmederek hayallerine kavuştuğunu dile getirdi. Çok zorlu günlerden geçerek protez kola kavuştuğuna dikkat çeken Aksoy "Ben 7 yaşındayken dirseğim kapının arasına girdi ve daha sonra yerinden çıktı. Kolumu hekim olan birine gösterdik, hekimin tavsiyesi üzerine kolumun üzerine bitki ilaçları ve daha sonra et bırakıldı ancak bu yöntemler kolumun iyileşmesine yetmedi. Daha sonra doktora geldiğimizde çok geç kaldığımızı öğrendik. Kolumun kangren olma riski üzerine kolum kesildi" dedi.

"Tek başıma elbiselerimi giyinemiyordum"

17 yıldır tek kolla yaşadığını ve bu durumun günlük hayatını oldukça olumsuz etkilediğini ifade eden Aksoy, "Çok zorluklar çektim, tek başıma elbiselerimi giyinemiyordum. Okula gidiyordum, bazı etkinlikler oluyordu, tek başıma yapamıyordum, arkadaşlarım yardım ediyordu. Bazen çok zorlanıyordum, ailem yardım ediyordu. Ailemin maddi durumu iyi olmadığı için protez kola başvuramadım. Üniversitedeki hocamın tavsiyesi ile Ağrı Engelliler Derneğine üye oldum ve Başkanımız Sadullah Çavaş’ın bu süreç de büyük etkisi oldu. Başkan Çavaş ile birlikte Ankara’ya gittik ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızın da desteği ile protez kol taktılar. Şuan çok mutluyum. Yıllar sonra en büyük hayalime kavuştum" ifadelerini kullandı.

"Ailemin maddi durumu da yok"

Ailesinin maddi imkanlarının düşük olması sebebiyle elektronik kol taktıramadığını söyleyen Asya Aksoy, kısıtlı imkanlar ve zorluklara rağmen okumaya çalıştığını vurguladı. Okuyup iş sahibi olmayı istediğini dil getiren Aksoy "Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde 2 yıllık Çocuk Gelişimi bölümünü okuyorum. İŞKUR’a iş başvurusunda bulundum, bana iş çıkmadı. Ailemin maddi durumu da yok, zaten ikinci öğretim okuduğum için de her dönem 385 lira harç parası ödüyorum. Ailem bazen bunu bile ödeyemiyor, burs da almıyorum. Babam inşaat işçisi, her zaman işleri yok. Şu anda, kirada oturuyoruz, çalışıp aileme faydalı olmak istiyorum. Kendi bölümümle, anaokullarda veya kreşlerde olursa en azından kendi işimi yapmış olurum" şeklinde konuştu.

Ağrı Engelliler Derneği Başkanı Sadullah Çavaş ise Asya Aksoy’un protez tedavisinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Çavaş, "Engelli olmak bedende değil, beyindedir. Engelli olup da engellileri gömemezlikten gelen en büyük engeldir. Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Asya kardeşimizi sevindirdiğimiz için çok mutluyum. Sırada diğer engelli arkadaşlarımız var imkanlar ölçüsünde herkese yardım etmeye çalışacağız" dedi.