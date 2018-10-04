Ramazan protez kollarına kavuşacağı günü bekliyor

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde geçtiğimiz yıl elektrik direğine takılan kuşu kurtarmak isterken akıma kapılan ve tedavi gördüğü hastanede kolları kesilen 17 yaşındaki Ramazan Taşdemir protez kollarının bir an önce takılmasını istiyor. Taşdemir, "Düştüğüm bu hal ölümden beter. Büyük bir karanlığa düşmüşüm, gündüze çıkarmalarını istiyorum" dedi.

Olay, Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Günbuldu Köyü'nde 9 Ekim 2017 tarihinde meydana geldi. Köyde hayvan otlatan Ramazan Taşdemir (17) çobanlığının son gününde elektrik direğinde yaralı kuşu kurtarmak için direğe çıktıktan bir süre sonra akıma kapılıp yaralandı. Direkte 1,5 saat elektrik tellerinde asılı kalan Ramazan, TEDAŞ ekiplerince direkten indirilip ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi edildikten sonra Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edildi. Üçüncü derece yanık olduğu belirlenen Taşdemir'in her iki kolu yapılan tedavinin ardından dirsek altından kesildi.

Bir süre Erzurum'da tedavi gören Ramazan Taşdemir, protez kollarının takılması için Ankara'da tedavisine devam ediyor. 1 yıldız kolsuz bir şekilde ailesinin yardımı ile hayata tutunmaya çalışan Ramazan, protez kollarına kavuşmak için tüm Türkiye'den yardım istedi. Takılacak protez kolların ne zaman yapılacağı hakkında kimsenin bilgi sahibi olmadığını söyleyen Taşdemir, anne ve babasına yük olmak istemediğini belirtti.

"Hayalim mühendis olmaktı. Ama olmadı, olması için çalışacağım"

Kolsuz bir şekilde karanlığa gömüldüğünü ve bu karanlıktan uyanmak istediğini dile getiren Taşdemir, "Çabucak kollarıma kavuşmak istiyorum. Anneme ve babama muhtaç kalmayayım. Bir şey yapmaya çalışıyorum yapamayınca çok zoruma gidiyor. Keşke ölseydim bu şekilde yaşamasaydım diyorum. Bir an önce protez kollarımın takılmasını istiyorum. Hastanede bana söz de verdiler. Aynı zamanda okumak için kendimi açıköğretim lisesine de yazdırdım. Okumak istiyorum. Hayalim mühendis olmaktı. Ama olmadı, olması için çalışacağım. İnsanın istediği bir şey için engel yoktur. Protez kollarımın ne zaman yapılacağına dair tarih belli değil. Doktorlar protez kollarımın yapılan ihale ile yurt dışından getirileceğini söyledi. Ne zaman gelirse bize haber verecekler. Ben de o haberi bekliyorum. Aradan bir sene geçti. Kapıyı açtığımda bir işle uğraştığımda çok zoruma gidiyor. Keşke bir kolum olsa kapıyı açabilseydim diyorum. Allah'tan gelen bir şey zoruma gitmiyor ama yine de bir şey yapamayınca çok zoruma gidiyor. Ben böyle bir hale mi düşecektim diyorum. Tüm bunlar benim çok zoruma gidiyor, çabucak kollarıma kavuşmak istiyorum. Lütfen yardım edin, kollarıma kavuşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Bir elbiseyi giydiğimde üzerimde sarkıtmasın"

Kendisine yardım eden ve moral veren herkese teşekkür eden Taşdemir, "Kuşu kurtardığım için pişman değilim. Yine çık derlerse yine çıkarım. Ölsem bile yine kuşu kurtarırım. Düştüğüm bu hal ölümden beter. Büyük bir karanlığa düşmüşüm, gündüze çıkarmalarını istiyorum. Bugüne kadar onların yardımı dolayısıyla ayakta durabildim. Moral verip beni ayakta tuttular. Koşup top oynamak istemiyorum. Kollarım olmadığı için düşeceğimden korkuyorum. Düşer kafamı kırarım. Koşmak ve top oynamak yapılacak kollarıma bağlı. Bir elbiseyi giydiğimde üzerimde sarkıtmasın. Yeter ki protez takılsın" şeklinde konuştu.

"Ben ve annesi oğlumuza yemek verirken içimiz yanıyor"

Oğlunun gözleri önünde eridiğini ve bir an önce protez kolların takılması gerektiğini dile getiren baba Mehmet Taşdemir, "Oğlum böyle yanımda durunca çok üzülüyorum. Ben ve annesi oğlumuza yemek verirken içimiz yanıyor. Ama ne yapabiliriz. Allah'ın takdiri böyle. Biz de bekliyoruz. Annesi her gün ağlıyor. Protez kollar takılırsa biz çok memnun oluruz. Bize yardım eden herkesten Allah razı olsun. Oğlum Ankara'da tedavi görürken birçok kişi gelip bizi ziyaret etti" diye konuştu.

Türkçe bilmeyen ve tercüman eşliğinde konuşan gözü yaşlı anne Fatma Taşdemir, bazı kesimlerce ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından size 1 milyon lira yardım parası yapıldı' iddialarının yalan olduğu ve kendilerini çok rahatsız ettiğini kaydetti. Taşdemir, "Ramazan'a yemek verirken çok üzülüyorum, ciğerim yanıyor. Üzüntümü ona yansıtmak istiyorum. Üzülmemesi için elimden geleni yapıyorum" dedi.